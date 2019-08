Wo Frequency-Superstars eingekocht werden

Was die Organisatoren, Manager und natürlich auch die Musiker selbst freut, ist auch die Infrastruktur, die Hausherr René Voak zur Verfügung stellt. Denn die Stars speisen am Frequency in einem Restaurant, nicht in öden Containern. Ein großzügiger Umbau hat es möglich gemacht, dass das Veranstaltungszentrum in St. Pölten um ein Lokal erweitert wurde. „Das hat aber nur bei Events geöffnet“, betont Voak.

Über Lob freut sich Klebinger ganz besonders, „mit Kritik muss man aber auch Leben können“, erzählt er. Und manche wollen es ganz genau wissen. So hat der deutsche Superstar Herbert Grönemeyer, der seit Jahrzehnten die Stadien füllt, zuletzt höchstpersönlich vorgekostet. Es soll ja auch der Crew schmecken.

Zwischenbilanz

Bevor es am Samstag ins heiße Finale ging, machte eine kühle Nacht einigen Frequency-Besuchern zu schaffen. Das Rote Kreuz hielt bis Samstagfrüh bei 1.412 Versorgungen, davon allein 365 in der Nacht. Ursachen waren Unterkühlung, Kreislaufprobleme, Insektenstiche und Schnittverletzungen. Laut Exekutive wurde am Freitag ein alkoholisierter 17-Jähriger festgenommen, der zwei Polizisten „vollkommen grundlos“ angesprungen sein soll. „Im Großen und Ganzen ist es relativ ruhig“, sagte Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Es seien zwar Diebstähle gemeldet worden, aber „weniger als in den vergangenen Jahren“. Außerdem wurden Drogendelikte verzeichnet. Knapp 50.000 Menschen kamen täglich bei der 19. Auflage der Veranstaltung, die zum elften Mal in St. Pölten stattfindet. Mit Auftritten von Offspring und US-Rapper Macklemore ging das Festival zu Ende.