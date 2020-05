Wo die wilden Rinder aus dem Wienerwald weiden

Von Victoria Schmidt

Sie grasen ruhig auf den weiten Wiesen, ihre mächtigen Umrisse zeichnen sich gegen den Himmel ab – doch sie sind nicht in den weiten Prärien Nordamerikas, sondern im Triestingtal (NÖ) zu Hause. Die Bisons vom Biohof Edibichl in Thenneberg/ Altenmarkt sind in jeder Hinsicht außergewöhnlich.

Vor 15 Jahren begann die Bisonzucht am Hof von Familie Kocher – und damit der erfolgreiche Einstieg in einen absoluten Nischenmarkt. Österreichweit gibt es nur etwa zehn Bison-Züchter.

Bei Familie Kocher weiden heute etwa 30 der exotischen Wildrinder auf 13 Hektar Wiese. Von April bis Juni ist die Hauptsaison für den Nachwuchs. „Heuer haben wir schon ein Kalb bekommen, sieben bis acht erwarten wir noch“, erzählen Lukas Kocher und Veronika Grimmer.