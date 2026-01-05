Wo die ÖBB heuer in NÖ die Bauzüge auffahren lässt

Von Laura Pusker 2026 investieren die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) massiv in ihr Schienennetz. Die 839 Millionen Euro fließen in die Erhaltung und Modernisierung der Infrastruktur in Niederösterreich – von Gleisanlagen über Oberleitungen bis hin zu digitalen Sicherungssystemen.

"Es braucht eine leistungsfähige Bahn, um die künftigen Anforderungen an die Mobilität der Menschen langfristig zu meistern“, sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä. Dazu gehören unter anderem moderne Bahnhöfe, attraktiverer Nachtverkehr und Verbesserungen im Personenverkehr. Für Niederösterreich bedeutet das im Jahr 2026 vor allem eines: zahlreiche Sperren. Auf der Nordbahn Auf der Nordbahn werden die Abschnitte Gänserndorf-Angern und Gänserndorf-Marchegg von 19. Jänner bis 5. Oktober ausgebaut. Während der Arbeiten kommt es zu eingleisigem Betrieb, einzelnen Zugausfällen und Schienenersatzverkehr für ausgewählte Verbindungen. Auf der Ostbahn Der an der Ostbahn gelegene Bahnhof Himberg, wird zwischen 8. März und 21. Juni modernisiert. Fahrgäste müssen mit umfangreichen Einschränkungen und teilweise mit Schienenersatzverkehr rechnen. Auf der Südstrecke Auf der Strecke Breitenstein – Semmering wird das Viadukt Kalte Rinne von 14. März bis 29. Mai saniert. Es kommt abschnittsweise zu Schienenersatzverkehr. Auf der Weststrecke Die ÖBB modernisieren von 14. März bis 29. Juni die Haltestelle Dürrwien. Sperren und Ersatzverkehr-Busse begleiten die Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier

Zusätzlich werden zwischen 4. und 7. Juni am Bahnhof Wien Hütteldorf Weichen getauscht. Züge starten und enden daher teilweise in Hütteldorf, einzelne Verbindungen entfallen. Ersatzbusse und geänderte Fahrzeiten sind möglich. St. Valentin - Linz Das war es aber noch nicht. Zwischen 15. März und 22. März finden auf der Weststrecke Modernisierungsarbeiten zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof statt. Erneuert werden das Schotterbett sowie die Gleise. Es kommt zu einer Sperre. Auf der Nordwestbahn Zwischen 6. und 20. Februar werden in Stockerau Weichen getauscht. Teilweise wird es in diesem Zeitraum zum Ausfall von S-Bahnen kommen. S-Bahn-Stammstrecke Wien Die Wiener S-Bahn-Stammstrecke ist 2026 besonders stark von Bauarbeiten betroffen. Von 4. Juli bis 6. September wird der Abschnitt zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf gesperrt.

Ab 7. September bis Ende Oktober 2027 verschiebt sich der Schwerpunkt der Arbeiten auf den Abschnitt Wien Hauptbahnhof – Wien Praterstern. In diesem Zeitraum fahren keine Züge. Traisentalbahn Die Traisentalbahn wird elektrifiziert. Ab sofort bis Juni 2026 fahren Schienenersatzverkehr-Busse zwischen Traisen und Schrambach. Ab Juni 2026 bis 2027 wird der Ersatzverkehr die Bereiche St. Pölten – Schrambach bzw. Hainfeld betreffen. Je nach Bauphase starten und enden Züge früher, Ersatzbusse fahren. Pottendorfer Linie Auch auf der Pottendorfer Linie stehen 2026 umfangreiche Arbeiten an – genauso wie am Wiener Neustädter Nordkopf. Von 25. Jänner bis 6. September gibt es teilweise Schienenersatzverkehr zwischen Wampersdorf und Ebenfurt und von 7. September bis 12. Dezember zwischen Wampersdorf und Wiener Neustadt. Franz-Josefs-Bahn Auf dem Kremser Ast der Franz-Josefs-Bahn werden von 28. Februar bis 23. März Weichen erneuert – Sperren und Schienenersatzverkehr inklusive.