Wissenschaftler für ihre Leistungen ausgezeichnet

Die höchste Auszeichnung, die im Bereich Wissenschaft in Niederösterreich verliehen wird, ist der Würdigungspreis. Dieses Jahr wurde er zum einen an den Physiker Simon Gröblacher und zum anderen an die Forschungsgruppe MedRadOnc vergeben. Die vier Anerkennungspreise gingen an Forscher, die mit ihren Arbeiten bereits Anerkennung in ihrem fachlichen Umfeld gefunden haben. Der thematische Schwerpunkt des „Wissen schaf[f]t Zukunft“- Preises war heuer die Aus- und Weiterbildung. In diesem Jahr wurde dieser in den zwei Preiskategorien Call for Concept und Vorwissenschaftliche Arbeiten/Diplomarbeiten vergeben.