Wirtschaftskammer-Präsident: „Werden das Comeback schaffen“

Zwei Jahrzehnte lang stand Sonja Zwazl an der Spitze der Wirtschaftskammer Niederösterreich, jetzt hat Wolfgang Ecker das Ruder übernommen. Im großen Interview mit dem KURIER spricht der gelernte Steinmetz über die Corona-Krise, neue Wege in der Wirtschaftskammer und seinen Führungsstil.

KURIER: Das Coronavirus hat die Wirtschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Wie viele verzweifelte Unternehmer melden sich tagtäglich bei Ihnen?

Als der Lockdown kam, war bei vielen die Unsicherheit und die Verzweiflung natürlich groß. Ich bin ja auch Obmann des Wirtschaftsbundes, meine Telefonnummer ist deshalb kein Geheimnis. Es waren pro Tag sicher bis zu 100 Anrufe.

Die Wirtschaftskammer spielt in Sachen Härtefallfonds eine wichtige Rolle. Wie viele Anträge wurden bereits abgewickelt?

In der Phase eins waren es 23.000 Anträge, die bisher bearbeitet wurden, rund 19,8 Millionen Euro sind schon ausbezahlt worden.

Aber reichen 1.000 Euro für einen Menschen, der vor den Scherben seiner Existenz steht?

Man muss hier unterscheiden. Das Geld aus dem Fonds ist nicht für das Unternehmen, es ist für den Unternehmer gedacht. Für den Kauf von Lebensmitteln oder das Bezahlen von Rechnungen ist diese Hilfe sehr wichtig und für viele auch nötig. Was man in Zeiten wie diesen auch sieht ist, wie wichtig die Sozialpartnerschaft ist. Hier wurde in sehr kurzer Zeit Großes geleistet, auch bei uns in der Kammer.