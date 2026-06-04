Wirtschaftskammer NÖ muss nachbessern

Mit der Bekanntgabe der Einsparungen in der Höhe von 100 Millionen Euro und einem Viertel der Belegschaft in der Wirtschaftskammer Österreich sorgte Präsidentin Martha Schultz vor wenigen Tagen nach außen hin für einen Paukenschlag. Intern wird in den Länderkammern offiziell - nach einem kurzen Luftholen - von einer „Herausforderung“ und einem „ordentlichen Brocken“ gesprochen.

In Niederösterreich muss deshalb die Kammerumlage 2 – der Pflichtbeitrag der Arbeitgeber – weiter gesenkt werden. Bereits seit 2024 wurde die heftig kritisierte Umlage schrittweise herabgesetzt. Das Ziel waren insgesamt 12,5 Prozent bis zum nächsten Jahr. Das hätte für einen Mittelbetrieb eine jährliche Entlastung zwischen 2.500 und 4.000 Euro gebracht. Nun muss nachjustiert werden. Bis zum Jahr 2030 soll die Kammerumlage 2 demnach weiter deutlich gesenkt werden. Um weitere 12,5 Prozent gegenüber 2024. Das soll den Betrieben nach Auskunft der Wirtschaftskammer NÖ letztendlich eine jährliche Ersparnis von 13 Millionen Euro bringen.