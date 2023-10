Wirtschaftsgebäude im Bezirk Baden in Vollbrand geraten

In Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Samstag ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein Holzlager im Freien und ein angrenzendes Waldstück über. Insgesamt 13 Feuerwehren waren im Einsatz und brachten den Brand unter Kontrolle. Erschwert wurden die Löscharbeiten laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden durch herabgestürzte Dachteile.