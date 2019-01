Wirtschaftsbund: Ecker braucht kein Mandat

Wolfgang Ecker hat als neuer Wirtschaftsbundobmann innerparteilich zuletzt bereits aufgezeigt. Sein Bund ist der einzige, der keinen expliziten niederösterreichischen EU-Kandidaten im Vorzugsstimmenwahlkampf unterstützt sondern den vom Bund nominierten EU-Kandidaten der ÖVP, Othmar Karas.

Genauso überrascht seine Ansage, wenn es um politische Ämter im Landtag oder im Nationalrat geht. So strebt er – im Gegensatz zu anderen Bündeobleuten – keinen Sitz in diesen Parlamenten an. Ecker: „Ich bin als Interessensvertreter gewählt worden. Ich will ein unabhängiger Interessenvertreter bleiben.“ Die Angst, dass dann die NÖ Wirtschaft dort nicht prominent vertreten ist, hat er nicht. Dafür würden andere Wirtschaftsbündler aus NÖ sorgen. „Mit einem guten Team können wir das auch so bewältigen.“ Der Wolfsgrabener will trotz seiner neuen Funktionen weiter als Steinmetzmeister im Wirtschaftsleben verankert bleiben. „Es ist wichtig, im Berufsleben zu stehen, um selbst zu spüren, wo es schmerzt.“