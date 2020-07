Wirbel um Wahltermin in Niederösterreich

Viel wurde in den vergangenen Monaten um den Termin der Landtagswahl in Niederösterreich spekuliert. Zuletzt hat sich die mit absoluter Mehrheit regierende ÖVP festgelegt: Es gebe keinen Grund, am Wahltermin im März 2013 zu drehen.

Damit nicht abfinden will sich die SPÖ. Neuester Vorschlag: Die Niederösterreicher sollen ihren Landtag dann wählen, wenn sie auch zum Thema Bundesheer befragt werden - im Jänner 2013. "Die Sozialdemokraten wären grundsätzlich dafür, dass die volle Länge der Legislaturperiode für die Arbeit genützt werden soll. Jedoch wenn sich durch äußere Begleitumstände eine Möglichkeit ergibt, bei der Steuergeld gespart und die Wähler einmal weniger in die Wahllokale gerufen werden, muss auf derartige Entwicklungen mit Flexibilität reagiert werden", sagt SPÖ-Klubchef Günther Leichtfried. "Wenn ein paar Wochen früher als ursprünglich vorgesehen gewählt wird, wird dies das Land Niederösterreich nicht lähmen."