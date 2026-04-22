"Winzercup" in der Thermenregion: Letzter Finalist wird ermittelt
Seit Jahren erfreut sich der von Thomas Lenger veranstaltete "Winzercup" in der Thermenregion großer Beliebtheit bei Weinfreunden. Der Ablauf: in drei Vorrunden treten jeweils zwei Winzer pro Abend in ausgewählten Restaurants gegeneinander an. Zu einem fünfgängigen Menü des Küchenchefs servieren sie ihre Weine, die von den Gästen blind verkostet werden.
Diese entscheiden Gang für Gang, welcher Wein besser mit dem Gericht harmoniert. Nach jedem Gang lüften die Winzer persönlich das Geheimnis hinter ihrem Wein und geben Einblicke in ihre Arbeit.
Nach fünf Gängen steht der jeweilige Vorrundensieger fest. Das Finale folgt Ende Mai, wo zu jedem Gang drei Weine – jeweils von den Vorrundensiegern – serviert werden.
Noch Restplätze verfügbar
Zwei Finalisten stehen bereits fest, der dritte wird nun am Freitag ermittelt. Diesmal serviert Alexander Valentin von der "Pinotheque" in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ein fünfgängiges Menü.
Dazu kommt es zu einem Thermenregion-Derby der beiden Winzer Andreas Knötzl aus Tattendorf und Josef Piriwe aus Traiskirchen.
Es gibt noch Restplätze unter www.winzercup.at
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