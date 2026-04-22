"Winzercup" in der Thermenregion: Letzter Finalist wird ermittelt

Seit Jahren erfreut sich der von Thomas Lenger veranstaltete "Winzercup" in der Thermenregion großer Beliebtheit bei Weinfreunden. Der Ablauf: in drei Vorrunden treten jeweils zwei Winzer pro Abend in ausgewählten Restaurants gegeneinander an. Zu einem fünfgängigen Menü des Küchenchefs servieren sie ihre Weine, die von den Gästen blind verkostet werden.

Diese entscheiden Gang für Gang, welcher Wein besser mit dem Gericht harmoniert. Nach jedem Gang lüften die Winzer persönlich das Geheimnis hinter ihrem Wein und geben Einblicke in ihre Arbeit.