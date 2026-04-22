Bezirk St. Pölten

Keller-Coup in NÖ: Dieb hortete Beute von Ski bis Alkohol

Slowake soll mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen sein, Ermittler aus Purkersdorf konnten ihn ausforschen.
Johannes Weichhart
22.04.2026, 09:37

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Nach mehreren Einbrüchen in Kellerabteile in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Ein 49-jähriger Mann sitzt bereits in Haft.

Laut Ermittlungen soll der zunächst unbekannte Täter bereits am 29. Jänner 2026 in Purkersdorf zugeschlagen haben. Zunächst stahl er von einem geparkten Pkw die Kennzeichentafeln und montierte diese auf sein eigenes Fahrzeug.

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Anschließend brach er in einer Wohnhausanlage insgesamt vier Kellerabteile auf. Ein weiteres Mal blieb es beim Versuch. Die Beute fiel umfangreich aus: Gestohlen wurden unter anderem ein Fahrrad, eine Golfausrüstung, Möbel, Küchengeräte, eine Skiausrüstung sowie Reiseutensilien und alkoholische Getränke.

Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 5.200 Euro.

Verdächtiger verweigert die Aussage

Beamte der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Purkersdorf konnten im Zuge umfangreicher Ermittlungen schließlich einen 49-jährigen slowakischen Staatsbürger als Beschuldigten ausforschen. Der Mann befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wien-Simmering in Haft.

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Der Verdächtige verweigerte die Aussage. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

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