Windrad-Wälder geschrumpft

Mit dem neuen Zonenplan haben auch die Chefs der "WEB Windenergie" wenig Freude. "Aus unserer Sicht gibt es keine fachlichen Gründe, warum der Predigtstuhl gekippt wurde", sagt WEB-Sprecher Gerald Simon dem KURIER. Trotzdem seien die Auswirkungen auf den Waldviertler Stromerzeuger wirtschaftlich minimal. "Wir haben schon rechtzeitig die Strategie geändert. Wir werden die fünf Windräder halt demnächst in Deutschland aufstellen", schildert Simon. Er bedauert, dass die Region drauf zahle. "Schade ist, dass wir ausgerechnet in unserem Heimatbezirk Waidhofen an der Thaya keine Windräder aufstellen dürfen."