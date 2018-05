Windrad-Nachbarn fürchten pausenlosen Propellerlärm

Mehrere Anrainer in Grainbrunn, Bezirk Zwettl, fürchten um ihre Lebensqualität. Weil in der Nähe ihrer Dorfs ein Windpark mit sechs Anlagen geplant ist, kämpfen die Mitglieder einer Bürgerinitiative gegen das Vorhaben. Ihre größte Sorge ist, dass sie einem pausenlosen, unüberhörbaren Propellerlärm ausgesetzt sein werden.

Ähnlich wie in Traismauer, wo neben einem geplanten Reha-Zentrum ein neuer Windpark entstehen soll, argumentieren die Anrainer in Grainbrunn, dass der Bau von sechs Windrädern in der Nähe des bestehenden Ambulatoriums für Menschen mit Behinderung sicher nicht in Frage komme. „Der Abstand zwischen Krankenanstalt und der nächstgelegenen Windkraftanlage beträgt nur 1,4 Kilometer“, sagt Christoph Terrer, Sprecher der Bürgerinitiative „Unser Lebensmittelpunkt“. Leider sei die Einrichtung in allen bisherigen Projektunterlagen nicht berücksichtigt worden.