Wilhelmsburg: Rehkitz von Feuerwehr aus Überlaufbecken gerettet

Eine Rettung in letzter Minute - und mit Hindernissen - spielte sich am Freitag in Wilhelmsburg (NÖ) ab. Gegen Mittag wurde die die Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt zu einer Tierrettung in die Lilienfelder Straße gerufen.

Ein Rehkitz war aus unbekannter Ursache in den Überlauf eines Kleinwasserkraftwerkes gestürzt, bereits etwas entkräftet und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner unglücklichen Lage befreien. Mittels einer Schiebleiter verschafften sich die Feuerwehrleute einen Zugang zum Tier.