Wildlife Photographer of the Year: NÖ Fotograf im Rennen

Der „Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026“ gilt als der bedeutendste Naturfotografie-Wettbewerb der Welt und wird international auch als „Oscar der Naturfotografie“ bezeichnet. Um den diesjährigen Award bewarben sich Fotografen aus 113 Ländern. 60.636 Bilder wurden eingereicht. Die internationale Fachjury wählte aber nur 25 Fotografien aus – eine davon von Naturfotograf Josef Stefan, der im Bezirk Hollabrunn zu Hause ist.

Er ist unter den Finalisten der einzige Österreicher. „Jetzt geht's ans Eingemachte“, bittet der 66-Jährige schmunzelnd um Unterstützung. Eine Jury hat zwar die Bilder ausgewählt, doch nun wird online abgestimmt, welches das beste Bild ist. Der Hollensteiner – eine Katastralgemeinde von Ziersdorf – wusste sofort, dass er genau dieses Bild einreichen würde. Die fliegende Ratte „Es muss ein Bild sein, das man noch nie gesehen hat“, schildert der Fotograf. Das ist ihm im November 2024 bei einer Fototour in Spanien mit seiner Nikon Z9 gelungen: Josef Stefan hat einen Iberischen Luchs fotografiert, der mit einer Ratte, die er gefangen hat, spielt. Er wirft sie mehrmals in die Luft und fängt sie wieder auf. Es sieht aus, als könnte das Nagetier fliegen – und genau da hat Stefan abgedrückt. Das Foto „Flying Rodent – Fliegendes Nagetier“ war im Kasten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Stefan Das oscarreife Bild von Naturfotograf Josef Stefan: Ein Iberischer Luchs spielt mit einer erbeuteten Ratte.

Traum erfüllt „Dieses Verhalten ist ganz selten. Selbst die Spanier, mit denen ich gesprochen habe, haben das noch nie gesehen“, beschreibt der Naturfotograf das außergewöhnliche Schauspiel, das etwa 15 Minuten dauerte. „Die Begegnung mit dem Iberischen Luchs, auch Pardelluchs genannt, war für mich die Erfüllung eines langjährigen fotografischen Traums.“ Denn die Wildkatze stand Anfang der 2000er-Jahre vor dem Aussterben. Es gab nur noch 94 Tiere. Durch konsequente Schutz- und Wiederansiedelungsprogramme konnte sich der Bestand auf heute rund 2.000 Exemplare erholen. „Sie ist damit ein starkes Symbol dafür, dass engagierter Naturschutz wirkt“, erzählt Stefan. Genau das ist ihm wichtig. Er fotografiert seit seinem 16. Lebensjahr, hat sich aber nicht nur der Fotografie, sondern auch dem Naturschutz verschrieben.