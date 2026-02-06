Schülerinnen in Haag helfen mit Mutmach-Geschichten dem Frauenhaus

Was Schülerinnen des damaligen zweiten Jahrgangs de r HLW Haag 2023 gestartet haben, brachte mittlerweile Preise und Geld ein. Dass sie mit ihrem Buchprojekt ein starkes Zeichen der Solidarität mit unterjochten Frauen gesetzt und eine beachtliche Summe für den guten Zweck erwirtschaftet haben, macht die jungen Mostviertlerinnen und ihre Lehrer stolz.

Die 2AH-Klasse der Haager Schule ließ sich vor drei Jahren vom Lions Club zum Projekt "Mutmach-Geschichten“ inspirieren. Die von den jungen Autorinnen verfassten Geschichten mit motivierenden Zukunftsthemen kamen sofort gut an und wurden mithilfe der Lions zu einem auch noch bunt und attraktiv illustrierten Buch zusammengefasst.

Profiverlag

Unterstützt wurde das Buchprojekt auch von Profis: Workshops mit Experten des Carina-Verlags, der den Druck übernahm, vermittelten den Schülerinnen noch viel Wissenswertes, wie Bücher entstehen.

Wo immer Gelegenheit war, wurde das Mutmach-Buch zum Verkauf angeboten und von Interessierten gerne angenommen. So konnte schon kurz nach der Veröffentlichung im April 2024 eine erste Spendensumme in der Höhe von 850 Euro an die Verantwortlichen des Frauenhauses Amstetten weitergeben werden.