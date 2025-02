Im Koalitionspoker in der Mostviertelstadt Haag ist eine Entscheidung gefallen. Die ÖVP, die bei der Gemeinderatswahl die absolute Mehrheit eingebüßt hat, wird künftig mit der SPÖ eine Koalition bilden. ÖVP-Bürgermeister Lukas Michlmayr gab die Entscheidung in der Nacht auf Mittwoch auf seinem Social Media-Kanal bekannt. Dabei übte er auch gleich Kritik an der Bürgerliste Für Haag, die als zweitstärkste Fraktion im Stadtparlament sitzt und Druck machte.

In der für den erfolgreichen Zoo und das Theatersommer-Spektakel am Hauptplatz bekannten Stadt (5.800 Einwohner) ist jedenfalls für eine weiterhin geladene politische Hausordnung gesorgt. Bei der Wahl sackte die ÖVP unter Michlmayr von 54,6 auf 47,7 Prozentpunkte ab, verlor drei Mandate und hält nun bei 14 Sitzen .

Frühere Konflikte

In der Videobotschaft ging er auch auf die Rolle von Für Haag ein. Vertrauen und Handschlagqualität seien das wichtigste Kapital in der Politik, sagte der Stadtchef und verwies auf die schweren Diskrepanzen mit Für Haag in den vergangenen fünf Jahren. Auch in letzter Zeit soll es wieder zu Auseinandersetzungen mit Beschimpfungen im Rathaus gekommen sein, behauptet der Bürgermeister. Wie berichtet, kam es in der vergangenen Legislaturperiode auch zu Anzeigen und gerichtlichen Auseinandersetzungen.