Wienerwald: Schnur über Reitweg gespannt

Die Reiterinnen machten Fotos von der Falle und schnitten das Seil ab. Dann erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Dort bittet man die Reiter nun um erhöhte Wachsamkeit. Wahrnehmungen sollen gemeldet werden, sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Ermittlungen im ersten Fall hätten noch kein Ergebnis gebracht. Die Vorfälle sind nur die jüngsten, bei denen es Unbekannte im Wienerwald auf Freizeitsportler abgesehen haben. Anfang des Jahres sorgten Baumstämme auf einer Radroute am Anninger für Aufsehen, schließlich verfing sich ein platzierter Draht in den Speichen eines Bikers (siehe rechts).Zu den Tätern oder dem Motiv will man bei der Polizei nichts sagen. Alle Möglichkeiten werden miteinbezogen. Dass zwei Mal Mitglieder derselben Familie betroffen waren, dürfte Zufall sein, heißt es.

Jutta Thuri jedenfalls übt Kritik an der Forstverwaltung des Stifts Heiligenkreuz, die sich nicht zuständig fühlen würde. Dabei zahle man als Reiter für die Benützung der Forstwege.

Das weist Betriebsleiter Pater Coelestin Nebel zurück. „Es ist skandalös, was da passiert ist“, sagt er. „Wir tun unser Möglichstes.“ So habe man das Thema mit der Polizei besprochen, die Förster seien angewiesen, die Augen offen zu halten. „Wir wollen natürlich, dass man sich angstfrei bewegen kann.“ Allerdings verwalte das Stift 5000 Hektar Land, es gebe aber nur zwei Förster. Man könne nicht das ganze Gebiet überwachen. „Das ist leider das Selbstrisiko der Reiter.“