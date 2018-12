Wienerwald: Mountainbiken auf 1250 Kilometern

„Das Projekt ist auf Schiene“, sagt Wienerwald-Tourismus-Geschäftsführer Christoph Vielhaber. Zwei Jahre lang war mit Grundbesitzern und 53 Gemeinden verhandelt und gefeilt worden, ab März 2019 werden Mountainbikern im Wienerwald ein rund 1250 Kilometer langes, zeitgemäßen MTB-Netz mit etwa 50 Strecken zur Verfügung stehen. Während einige Routen bestehen bleiben, kommen neue Verbindungsstrecken sowie Singletrails dazu. Auch der Anteil an Asphalt-Strecken wird reduziert.

Mountainbiken ist längst ein Breitensport, alleine in Niederösterreich sind mehr als 133.000 Menschen mit den Geländerädern unterwegs – Tendenz dank E-Bikes steigend. Damit drängen immer mehr Menschen in die Natur, und Konflikte im Wald werden mehr. NÖ hat deshalb beschlossen, an seinem Angebot massiv nachzubessern und nebenbei das Tourismuspotenzial zu heben. Die Region Wienerwald ist dabei Vorreiter: „Das Ziel ist ja, ein attraktives Netz anzubieten, damit illegale Fahrten gar nicht mehr notwendig sind“, sagt Tourismus-Chef Vielhaber. Tatsächlich zeigen Untersuchungen der Universität für Bodenkultur am Beispiel des Trailparks Weidlingbach, dass die Nutzung illegaler Routen bei einem guten legalen Angebot abnimmt. Im Biosphörenpark Wienerwald, wo man an an dem Projekt mitgearbeitet hat, ist man ebenfalls zufrieden.

"Ein zeitgemäßes Mountainbike-Netz ist aus vielerlei Hinsicht erstrebenswert ist. Beispielsweise zur Entlastung des Naturraumes durch gezielte Angebote und Streckenführung", sagt der Chef des Naturraummanagements, Harald Brenner. Wobei die Routen natürlich nicht durch ökologisch wertvollen Lebensräumen wie den Kernzonen oder "quer durch sensible Offenlandbereiche" geführt würden.

Zuletzt gab es 43 Strecken mit insgesamt 1100 Kilometern. Der Asphaltanteil lag bei etwa 43 Prozent – ab März wird er nur noch 35 Prozent betragen. Künftig soll das Netz sogar auf 1400 Kilometer ausgedehnt und der Asphaltanteil auf unter 30 Prozent reduziert werden. Forststraßen, kleinere Wald- und Wiesenwege sowie Singletrails werden den Sportlern zur Verfügung stehen.