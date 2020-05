Wiener Neustadt: „Wohnen wie in einem Hotel“

„Wer will, ist auch mit Rollator in fünf Minuten am Bahnhof oder in der Innenstadt“, erklärte Bürgermeister Klaus Schneeberger die einzigartige Lage. Für Eigentümer Michael Ebner ist das Corvinus aber auch ein architektonisches Schmuckstück.

Man habe bewusst an der alten Bausubstanz weitergearbeitet. Anders als andere 1970er-Jahre-Bauten habe das ehemalige Hotel nämlich heutigen Normen entsprochen. Der Beton-Stahlbau wurde mit modernen Bauelementen umgebaut und saniert. Ziel sei von vorneherein gewesen, das Corvinus mit seiner Geschichte zu erhalten, ihm aber einen Inhalt zu geben, der dem Zeitgeist entspricht.