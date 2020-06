Wiener Neustadt: Suche nach neuem Pächter für Landesaustellungs-Kiosk

Avocado-Toast, Feigen-Brie-Baguette und Superfood-Salad im Wiener Neustädter Bürgermeistergarten sind nach rund einem Jahr vorerst wieder Geschichte. "Kiosk Löwenherz"-Betreiberin Laura Hartig will sich nach Angaben der Stadt Wiener Neustadt beruflich neu orientieren, weshalb der Pachtvertrag für den Kiosk nicht mehr verlängert wurde.

Jetzt beginnt die Suche nach einem neuen Pächter - und das soll schnell gehen, denn: "Wir wünschen uns einen möglichst nahtlosen Übergang", erklärte Magistrats-Sprecher Thomas Iwanschitz gegenüber dem KURIER.

Der "Kiosk Löwenherz" wurde vor einem Jahr anlässlich der Niederösterreichischen Landesausstellung 2019 im Bürgermeistergarten vor dem Museum St. Peter an der Sperr eröffnet und entwickelt sich zur beliebten Snackbar. Nach Hartigs aus wünscht sich die Stadt bereits ab 1. Juli einen neuen Pächter.

Kultursommer soll Leben bringen

Gesucht wird jemand, der mehrjärhige erfolgreiche Erfahrung in der Gastronomie und speziell im Cateringbereich nachweisen kann. "Wir haben in Wiener Neustadt mit dem Kultursommer viel vor", erklärt Iwanchsitz, weshalb es so schnell gehen soll. Von 1.Juli bis 6. September soll der "Kultursommer" als Antwort auf die Corona-Krise mit 40 Events aus den Sparten Lesung, Konzert, Film, Theater und Kinderprogramm Leben in die Stadt bringen.