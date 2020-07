Wiener Neustadt: Schutzmaßnahmen bei Amtsweg und Party

Aktuell sind 18 Personen in Wiener Neustadt am Coronavirus erkrankt, was großteils auf den Freikirchen-Cluster zurückzuführen sei. Deshalb heißt es ab Montag beim Weg ins Rathaus wieder Maske tragen. Grundregeln wie die Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter bleiben aufrecht. Außerdem müsse eine telefonische Voranmeldung erfolgen.

Auch die Wiener Neustädter Partymeile in der Herrengasse tritt Schutzvorkehrungen. Da vor allem an Samstagen viele Partygäste in die Lokale der Straße pilgern, wird nur mehr ein gewisses Kontingent an Gästen in der Gasse zugelassen. Die Herrengasse wird nur mehr von einer Seite zugänglich sein, die andere dient als Ausgang.

Fünf Euro Eintritt

Direkt beim Eingang in die Gasse messen zusätzliche Security-Mitarbeiter nun bei jedem Gast die Körpertemperatur. Beim Anstehen vor den Lokalen müssen die Gruppen nun auch einen Mindestabstand von einem Meter einhalten.

Für die Umsetzung aller Maßnahmen wird beim Eingang ein Sicherheitsbeitrag von fünf Euro kassiert, wofür Besucher dann einen Getränkegutschein im Wert von drei Euro erhalten.