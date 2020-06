Vermisster Zweijähriger tot gefunden

Seit Samstagmittag ist es traurige Gewissheit: Der seit Freitag vermisste zweijährige Mohammed E. aus Wiener Neustadt ist tot. Ein Feuerwehrtaucher entdeckte die Leiche des Kleinkindes unter Treibholz in der Fischa. Rettungskräfte und der Notarzt konnten nichts mehr für den kleinen Buben tun.

Mohammed E. war am Freitag beim Spielen im Hof des elterlichen Wohnhauses spurlos verschwunden. Er dürfte über die steile Uferböschung in der Nähe eines Spielplatzes in die Fischa gestürzt sein. Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr durchkämmten das Gebiet in der Porsche-Siedlung großräumig. Sogar die Spezialisten der Cobra rückten am Freitag an, da am Anfang eine Entführung nicht ausgeschlossen werden konnte. 50 Wohnungen durchforstete die Einheit – ohne Erfolg. „Es wurde nichts unversucht gelassen, den Buben zu finden“, schildert Jochen Hirschegger. Er ist Landeskommandant der Rot-Kreuz-Suchhundestaffel, die mit mehr als 100 Einsatzkräften und 50 Diensthunden aus ganz Niederösterreich fieberhaft nach dem kleinen Mohammed suchten. In enger Kooperation suchten „Man-Trailer-Hunde“ nach dem Jungen, berichtet Stefan Tucek. Mittels Kleidungsstücken nahmen die Tiere Fährten auf.

„Zwanzig Kameraden sind die Fischa mit Booten abgefahren“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Harald Sander. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers „Libelle“ ist ein großes Areal mit einer Wärmebildkamera genauestens unter die Lupe genommen worden.

In der Porsche-Siedlung kamen unterdessen Gerüchte über ein Gewaltverbrechen auf. „Es gibt keine Anzeichen auf einen Mord“, betont Polizei-Einsatzleiter Johannes Prennsberger. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegt ein tragischer Unfall vor.“