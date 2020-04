Wiener Neustadt: Großbrand in Müllentsorgungsunternehmen

Die genaue Brandursache wird noch ermittelt, klar ist aber: Der Brand dürfte sich in einer Fördermaschine des Unternehmens entwickelt haben. Die automatische Brandmeldeanlage der Firma in Wiener Neustadt hat am Dienstag gegen 5 Uhr morgens Alarm geschlagen. Das Feuer erstreckte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits über verschiedene Stellen der Betriebshalle.

Im Rahmen der Löscharbeiten fluteten die Hilfskräfte die schwer zugängliche Fördermaschine, in der Halle selbst wurde der Löschangriff von mehreren Seiten durchgeführt. Da das Objekt stark verraucht war, wurde der Löschunterstützungsanhänger - ein großer Lüfter auf einem Anhänger – eingesetzt, während die Angriffstrupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgingen.

Aufflammende Glutnester

Kopfzerbrechen bereitete den Helfern unter anderem die Bekämpfung von immer wieder aufflammenden Glutnestern. Der Einsatz dauerte letztlich mehr als drei Stunden, um auch die letzten Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern - das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt in einer Aussendung.