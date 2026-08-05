Autoeinbrüche in Ebenfurth: Dieb bedrohte Zeugen mit Messer

Die Polizei wurde in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht nach Ebenfurth im Bezirk Wiener Neustadt gerufen, da ein Unbekannter etwas aus einem unversperrten Auto gestohlen haben soll.

Die Beamten der Polizeiinspektionen Eggendorf und Sollenau fahndeten zunächst erfolglos nach dem Täter. Aber eine Stunde später rückte die Polizei erneut aus – diesmal, weil ein 33-jähriger Zeuge den Tatverdächtigen selbst angehalten hatte.

Mit gestohlenem Messer bedroht

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Fensterscheiben fest. Aus den Wagen soll der beschuldigte Slowake ein Taschenmesser, eine Sonnenbrille sowie eine Decke gestohlen haben. Laut Polizei soll der 41-Jährige den Zeugen mit dem gestohlenen Taschenmesser bedroht haben.

Der Tatverdächtige wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Dem Mann wird unter anderem räuberischer Diebstahl zur Last gelegt. Es gilt die Unschuldsvermutung.