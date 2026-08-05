Tödlicher Arbeitsunfall in Guntramsdorf: Mann gerät in Schredder

Ein 56-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Mödling ist am Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Guntramsdorf ums Leben gekommen. Der Mann geriet bei Arbeiten an einer Schredderanlage in den Schredder und verunglückte tödlich.

Zum Zeitpunkt des Unfalls dürfte der 56-Jährige damit beschäftigt gewesen sein, den Schredder mithilfe eines Staplers zu befüllen. Dabei kam es offenbar zu Materialverlegungen im Trichterbereich der Anlage, wie die Polizei mitteilt. Um die Blockierung zu beheben, bestieg der Arbeiter einer ersten Erkenntnissen zufolge über eine dort angelehnte Leiter die Trichteröffnung des Schredders.

Mann versuchte, Verlegung zu beseitigen

Mit der Hand oder einem Stück Holz versuchte er demnach, die Verlegung zu beseitigen. Dabei dürfte er in die laufende Maschine geraten sein – mit tödlichem Ausgang.

Nach dem Unglück wurde das zuständige Arbeitsinspektorat über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.