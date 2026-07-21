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Sieben Meter abgestürzt: PV-Anlage wurde Arbeiter zum Verhängnis
Ein 34-jähriger Steirer stürzte beim Abbau einer Photovoltaikanlage von einem Dach. Er starb im Spital.
Nach dem Arbeitsunfall mit einem Toten und einem Schwerverletzten auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels hat sich am Montag beinahe zeitgleich ein weiterer tödlicher Arbeitsunfall in NÖ ereignet.
Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz war Montagvormittag im Stadtgebiet von Mistelbach gemeinsam mit einem Arbeitskollegen damit beschäftigt, Photovoltaik-Paneele vom Dach einer Firmenhalle zu entfernen.
Dabei dürfte der 34-Jährige auf eine Lichtplatte gestiegen und eingebrochen sein. Der Mann stürzte knapp sieben Meter vom Dach in die Tiefe. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag er im Landesklinikum Mistelbach seinen Verletzungen.
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