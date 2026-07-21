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Mistelbach

Sieben Meter abgestürzt: PV-Anlage wurde Arbeiter zum Verhängnis

Ein 34-jähriger Steirer stürzte beim Abbau einer Photovoltaikanlage von einem Dach. Er starb im Spital.
21.07.2026, 08:48

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Nach dem Arbeitsunfall mit einem Toten und einem Schwerverletzten auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels hat sich am Montag beinahe zeitgleich ein weiterer tödlicher Arbeitsunfall in NÖ ereignet.

Semmering-Basistunnel: Ein Toter nach schwerem Arbeitsunfall

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz war Montagvormittag im Stadtgebiet von Mistelbach gemeinsam mit einem Arbeitskollegen damit beschäftigt, Photovoltaik-Paneele vom Dach einer Firmenhalle zu entfernen.

Dabei dürfte der 34-Jährige auf eine Lichtplatte gestiegen und eingebrochen sein. Der Mann stürzte knapp sieben Meter vom Dach in die Tiefe. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag er im Landesklinikum Mistelbach seinen Verletzungen.

Mistelbach
kurier.at, paw  | 

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