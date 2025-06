72-Jähriger attackiert Polizist und beißt ihm die Sehne ab

Ein Übergriff auf einen Polizisten endete am Donnerstag für einen 72-jährigen Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt mit einer Anzeige wegen schwerer Körperverletzung .

Der Pensionist hatte am Nachmittag ein Vereinslokal in Eggendorf besucht, wo er jede Menge alkoholische Getränke konsumierte. Im Verlauf des Abends wurde er zunehmend aggressiv, was die alarmierte Polizeistreife Sollenau auf den Plan rief.