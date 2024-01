Mit einem Pkw der oberen Mittelklasse aber offensichtlich ohne Geld unterwegs hat ein Wiener am Sonntag in Baden getankt. Den Betrag von 110 Euro ließ er nach Angaben der Stadtpolizei vom Freitag nämlich offen. Am Donnerstagabend wurde der 19-Jährige erkannt und einvernommen. Der Arbeitslose war geständig und wurde angezeigt. Er will den Schaden wiedergutmachen, sobald er die nächste Unterstützung vom AMS erhält.

Mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs

Laut Stadtpolizei gab es zwar eine Videoaufzeichnung des Tankvorgangs, auf das Auto war jedoch ein zuvor auf dem Friedhofsparkplatz von einem geparkten Pkw gestohlenes Kennzeichen montiert worden. Es wurde später wieder am Ort des Diebstahls abgelegt.

Beim Streifendienst der Beamten am Donnerstagabend flog der 19-Jährige dennoch auf. Nachdem eine verdächtige Limousine wahrgenommen worden war, wurde der Wiener "sofort als Täter des Tankbetruges wiedererkannt", schrieb die Stadtpolizei. Er habe angegeben, wegen seiner Arbeitslosigkeit kein Geld zu besitzen.