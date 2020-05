Wien/NÖ: Großer Schlag gegen Doping-Szene

Monatelang lagen Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ( Umweltkriminalität, Einsatzgruppe Anabolika) auf der Lauer, führten Observationen und Hausdurchsuchungen durch, sprachen mit Kennern der Szene. Jetzt legten die Fahnder nach mehreren erfolgreichen Operationen einen Abschlussbericht vor, der zeigt, dass der illegale Handel mit Anabolika, Hormonen und Stimulanzien (z. B. Amphetamine) in Österreich nach wie vor äußerst schwunghaft betrieben wird.



Fazit: Sieben Personen sitzen in Haft; mehr als 11.400 Ampullen und 89.000 Tabletten konnten sichergestellt werden. Außerdem entdeckten die Kriminalisten Waffen (Pistole, Taser, Schlagringe) und 2,8 Kilogramm Marihuana.



Gleich mehrmals schlugen die Fahnder vergangenen September in verschiedenen Bezirken in Wien zu. In den Wohnungen entdeckten die Polizisten Dopingmittel aller Art. Die Spur führte auch zu einem Lager, in dem sie Zigtausende Ampullen im Straßenverkaufswert von mindestens 150.000 Euro fanden.