Wieder Wasserschaden in Gloggnitzer Schule: WC-Tausch soll nun helfen

Die anfängliche Freude über das neue, top moderne Schulzentrum in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) weicht langsam aber sicher zunehmender Frustration über Pannen und Versicherungsfälle. Denn im 2019 eröffneten Gebäude gab es bereits mehrere Wasserschäden, die auch für Schimmelbefall sorgten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es nun erneut zu einem solchen Wasserschaden.

Klasse wurde übersiedelt

Ursache war – wie bereits in der Vergangenheit – ein defektes Ventil in einer WC-Anlage, diesmal im zweiten Obergeschoß. Betroffen seien ein Direktionszimmer, ein Lehrmittelzimmer sowie eine Klasse der Neuen Mittelschule, teilte die Stadtgemeinde am Montag mit. Der Unterricht könne jedoch uneingeschränkt fortgeführt werden, da die betroffene Klasse in einen anderen Raum übersiedelt worden sei.