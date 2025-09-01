Wieder Wasserschaden in Gloggnitzer Schule: WC-Tausch soll nun helfen
Die anfängliche Freude über das neue, top moderne Schulzentrum in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) weicht langsam aber sicher zunehmender Frustration über Pannen und Versicherungsfälle. Denn im 2019 eröffneten Gebäude gab es bereits mehrere Wasserschäden, die auch für Schimmelbefall sorgten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es nun erneut zu einem solchen Wasserschaden.
Klasse wurde übersiedelt
Ursache war – wie bereits in der Vergangenheit – ein defektes Ventil in einer WC-Anlage, diesmal im zweiten Obergeschoß. Betroffen seien ein Direktionszimmer, ein Lehrmittelzimmer sowie eine Klasse der Neuen Mittelschule, teilte die Stadtgemeinde am Montag mit. Der Unterricht könne jedoch uneingeschränkt fortgeführt werden, da die betroffene Klasse in einen anderen Raum übersiedelt worden sei.
Trocknungsgeräte wurden aufgestellt, die derzeit im Einsatz sind. Größere Sanierungsmaßnahmen seien "nach aktuellem Stand nicht erforderlich", betont man seitens der Stadtgemeinde. "Möglicherweise muss in den Herbstferien der Parkettboden in den betroffenen Räumen ausgetauscht werden. Genauere Schritte können jedoch erst nach Abschluss der Trocknung festgelegt werden."
WC-Anlagen sollen ausgetauscht werden
Da dies bereits der vierte Wasserschaden durch die speziellen WC-Ventile sei – wenn auch in unterschiedlichen Toiletten –, sollen nun Gespräche mit der Versicherung und dem Installationsunternehmen geführt werden: "Unser Ziel ist ein Umbau der Toiletten: Anstelle der zeitgesteuerten Pissoirs mit problematischen Ventilen sollen künftig herkömmliche Anlagen mit Lichtschranken eingebaut werden, um weitere Schäden zu vermeiden."
