Wieder „Film ab“ im Multiplex: Kino vor Neueröffnung

Vor fast 30 Jahren, am 25. Oktober 1994, eröffnete das erste UCI-Kino mit dem Fantasy-Thriller „The Shadow“ im damals brandneuen Multiplex am Gelände der SCS seine Pforten. Mit neun Sälen und 2.200 Sitzplätzen war es eines der ersten Multiplex-Kinos des Landes und läutete – zum Nachteil der kleinen Kinobetreiber in den Städten – die Ära der Großkinos in Einkaufszentren und Gewerbegebieten ein.

Am 21. Dezember 2023 soll das Kino erneut „neue Standards in der heimischen Kinolandschaft setzen“ – zumindest, wenn es nach den Eigentümern geht. Da wird nämlich die Neueröffnung des „Cineplexx Westfield SCS“ samt Imax-Saal gefeiert. Nachdem 2019 sämtliche UCI-Kinos von der Constantin Film-Holding übernommen und unter der Marke Cineplexx weitergeführt worden waren, startete zu Ostern der große Umbau des zuletzt etwas altmodischen Kinos.