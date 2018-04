Wieder Böller-Anschlag auf einen Radarkasten

Ein Knall, ein greller Blitz, dann Stille – so beschreiben Anrainer den Böller-Anschlag in der Nacht auf vergangenen Samstag auf den Radarkasten in der Dürrwienstraße in Pressbaum, Bezirk St. Pölten-Land. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Normalerweise wäre die Schadensumme höher, doch was die Täter wohl nicht wussten: es handelte sich bei dem Radargerät um eine Attrappe. „Die haben wir anfertigen lassen, damit wir selbst bestimmen können, wo sie aufgestellt werden“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.