Wie Ortskerne in Gemeinden wieder belebt werden sollen

Das „Unternehmen Ortskern“ von KURIER und Wirtschaftskammer NÖ läuft weiter auf Hochtouren. Nach wie vor suchen wir Ihre Ideen, liebe Leser, was es braucht, um unsere Ortszentren lebendig und attraktiv zu gestalten. Unter kurier.at/ortskern finden Sie dazu den großen Fragebogen.

Auch Niederösterreichs Gesetzgeber agieren vermehrt im Sinne der Ortskernbelebung. Neue Regeln der Wohnbauförderung rücken die Innenstädte in den Mittelpunkt. Sie sollen wieder Leben in die Zentren bringen, das soll auch mittels Unterstützung für Unternehmer gelingen. „Kleingewerbe zurück in die Ortskerne“, fasst der zuständige Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP) zusammen.

Im Zuge neuer Förderrichtlinien will man jene Wohnbau-Anlagen in Ortszentren besonders unterstützen, in denen – im Erdgeschoß, maximal 130 Quadratmeter groß – auch eine Gewerbefläche mitgeplant wird. „Das ist einmalig in Österreich“, sagt Eichtinger. „Wir hoffen, damit den Bäcker oder Greißler wieder in den Ortskern zurück zu bringen.“