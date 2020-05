Widerstand gegen Windkraft wächst

„Vor fünf Jahren habe ich mir die alte Mühle gekauft, weil ich hier Ruhe und Natur genießen kann“, sagt Denise Uthoff, während sie durch ihren Garten am Ortsrand von Japons, Bezirk Horn, spaziert: „Ich habe mein ganzes Vermögen in die Renovierung gesteckt.“ Obwohl die Lebens- und Sozialberaterin aus Klosterneuburg stolz auf ihr Häuschen ist, schwingt in ihrer Stimme Ärger mit. Denn mit der Ruhe könnte es bald vorbei sein: Im angrenzenden Saßwald plant eine Adelsfamilie, 13 Windräder mit einer Höhe von jeweils 200 Metern inklusive Rotoren, zu bauen.

Obwohl Uthoff Ökostrom schätzt, ist sie nun Mitglied der Bürgerinitiative „Leben im Windpark – Nein Danke!“, die das Gemeinde-übergreifende Projekt bekämpft. Das nächstgelegene der 13 Windräder soll nur 750 Meter entfernt stehen, erklärt sie. „Da meine Mühle ein Einzelgehöft ist, darf das sein.“ Üblich ist ein Abstand von zumindest 2000 Metern.