Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Reparatur der Fahrbahn: A1 in NÖ muss heute Nacht gesperrt werden

Von der Sperre ist der Abschnitt zwischen Haag und St. Valentin in Fahrtrichtung Salzburg betroffen.
16.07.2026, 09:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Verkehrsumleitung

Die Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten wird zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin in Richtung Salzburg von heute Abend bis Freitagfrüh gesperrt. Grund sind laut Asfinag-Angaben vom Mittwoch drei Schadstellen in der Betonfahrbahn, „die aus Sicherheitsgründen umgehend repariert werden müssen“. Eine Verschiebung würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Fahrbahnschäden führen.

Auto kracht in NÖ gegen Felswand: Führerschein weg

Die Sperre beginnt heute um 20.00 Uhr und endet am Freitag spätestens um 5.00 Uhr. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Haag von der A1 abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke entlang der B1 zur Anschlussstelle St. Valentin geführt, wurde angekündigt.

Arbeiten ohne Gefahr

Eine Reparatur bei laufendem Verkehr sei nicht möglich. „Aufgrund der aktuellen Baustellenführung steht im betroffenen Abschnitt nicht genügend Platz zur Verfügung, um die Arbeiten sicher durchzuführen und gleichzeitig den Verkehr aufrechtzuerhalten.“

Amstetten
Agenturen, watzenh  | 

Kommentare