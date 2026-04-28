135 km/h in Baustelle: Drogenlenker auf A1 gestoppt

Deutlich zu schnell und unter Drogeneinfluss ist ein 22-jähriger Autofahrer am Montag auf der Westautobahn unterwegs gewesen.

Die Autobahnpolizei stoppte den Mann gegen 9.35 Uhr im Bereich von St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten). Bei Lasermessungen wurde er in einer Baustelle mit 135 km/h erfasst – erlaubt waren dort lediglich 80 km/h.