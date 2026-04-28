135 km/h in Baustelle: Drogenlenker auf A1 gestoppt
Deutlich zu schnell und unter Drogeneinfluss ist ein 22-jähriger Autofahrer am Montag auf der Westautobahn unterwegs gewesen.
Die Autobahnpolizei stoppte den Mann gegen 9.35 Uhr im Bereich von St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten). Bei Lasermessungen wurde er in einer Baustelle mit 135 km/h erfasst – erlaubt waren dort lediglich 80 km/h.
Kurz darauf gelang es den Beamten, den Pkw bei der Abfahrt Amstetten Ost anzuhalten. Bei der Kontrolle fiel starker Cannabisgeruch auf, zudem wurde eine kleine Menge Suchtmittel sichergestellt. Eine medizinische Untersuchung bestätigte schließlich den Verdacht: Der Lenker war sowohl durch Drogen als auch durch Übermüdung fahruntüchtig.
Der Führerschein wurde dem 22-jährigen Ungarn vorläufig abgenommen. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Amstetten und die Staatsanwaltschaft St. Pölten folgen.
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