Bezirk Amstetten: Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Behamberg

In Behamberg ( Bezirk Amstetten ) ist am Samstagnachmittag eine 61-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen.

Die Frau aus dem oberösterreichischen Bezirk Linz-Land war laut Polizeiangaben vom Sonntag mit dem Auto einer 25-Jährigen kollidiert, als diese mit ihrem Wagen links abbiegen wollte. Die Bikerin stürzte und starb an Ort und Stelle.