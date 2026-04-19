Niederösterreich

Bezirk Amstetten: Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Behamberg

Es kam zu einem Zusammenstoß während eines Abbiegemanöver des Autos. Für die Bikerin kam jede Hilfe zu spät.
19.04.2026, 10:54

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

In Behamberg (Bezirk Amstetten) ist am Samstagnachmittag eine 61-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen.

Neunjährige in Ebreichsdorf von Jugendlichen bedroht und verletzt

Die Frau aus dem oberösterreichischen Bezirk Linz-Land war laut Polizeiangaben vom Sonntag mit dem Auto einer 25-Jährigen kollidiert, als diese mit ihrem Wagen links abbiegen wollte. Die Bikerin stürzte und starb an Ort und Stelle.

Amstetten
Agenturen  | 

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