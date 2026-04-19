Bezirk Amstetten: Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Behamberg
Es kam zu einem Zusammenstoß während eines Abbiegemanöver des Autos. Für die Bikerin kam jede Hilfe zu spät.
In Behamberg (Bezirk Amstetten) ist am Samstagnachmittag eine 61-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen.
Die Frau aus dem oberösterreichischen Bezirk Linz-Land war laut Polizeiangaben vom Sonntag mit dem Auto einer 25-Jährigen kollidiert, als diese mit ihrem Wagen links abbiegen wollte. Die Bikerin stürzte und starb an Ort und Stelle.
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