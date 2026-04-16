Neunjährige in Ebreichsdorf von Jugendlichen bedroht und verletzt

Ein Vorfall am Dienstag beschäftigt die Polizei in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) . Ein neunjähriges Mädchen berichtete, von mehreren Jugendlichen auf E-Scootern zunächst verbal provoziert, dann am Heimweg eingekreist, beschimpft und bedroht worden zu sein.

Einer der Angreifer habe auch ein Klappmesser bei sich gehabt, behauptet das Mädchen, es sei mit einem Stock verletzt worden und konnte erst durch das Eingreifen einer Passantin befreit werden, die den Zwischenfall beobachtet hatte und einschritt.

Die Polizei bestätigt einen Vorfall, bei dem eine Neunjährige von Jugendlichen leicht verletzt wurde. Es liege eine Anzeige wegen Körperverletzung vor.

Die Verdächtigen konnten bereits ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen laufen.