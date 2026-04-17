A1 Westautobahn: Sanierungsarbeiten zwischen Haag und St. Valtentin

Die Westautobahn (A1) wird zwischen Haag und St. Valentin umfassend modernisiert. Wie die ASFINAG mitteilt, beginnen am Montag, dem 20. April, um 20 Uhr die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzburg. Insgesamt sind Investitionen von rund 42 Millionen Euro vorgesehen.

Die A1 zählt zu den wichtigsten Verkehrsadern des Landes, entsprechend hoch sind die Anforderungen an Infrastruktur und Sicherheit. Ziel des Projekts ist es, den rund zehn Kilometer langen Abschnitt technisch auf den neuesten Stand zu bringen und langfristig einen reibungslosen Verkehrsfluss sicherzustellen.

Tempo 80

Während der ersten Bauphase bis September wird der Verkehr in Richtung Salzburg weiterhin auf drei Fahrstreifen geführt, allerdings in verschwenkter Linienführung. Im Baustellenbereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h. Die Gesamtarbeiten sollen bis Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Das Sanierungsprojekt umfasst eine Reihe zentraler Maßnahmen: So wird die Fahrbahn auf einer Fläche von rund 150.000 Quadratmetern erneuert. Zusätzlich werden 14 Brücken instandgesetzt sowie die Mittelstreifenentwässerung auf etwa neun Kilometern Länge saniert.