Autofahrer in Jupiter (Florida) staunten nicht schlecht, als plötzlich ein Kleinflugzeug auf der Autobahn unterwegs war. Wie WAFB berichtet, musste ein 19-Jähriger eine Notlandung hinlegen, weil die Maschine plötzlich zu streiken begann. Ein Video im Netz zeigt die dramatischen Szenen, als das Flugzeug auf der Autobahn rollt.

Notlandung auf Schnellstraße Niko Bray wird diesen Tag wohl nicht so schnell vergessen, denn der junge Mann musste eine heldenhafte Notlandung absolvieren. Er flog über Jupiter, als der Motor seines Flugzeugs plötzlich Probleme hatte. Der Jugendliche musste eine wichtige und gefährliche Entscheidung treffen. Bray, der trotz seines jungen Alters bereits viel Flugerfahrung sammeln konnte, erklärte gegenüber WAFB, dass er für diesen Moment trainiert hatte.

Der US-Amerikaner verlor keine Zeit und handelte geistesgegenwärtig: "Ich habe sofort angefangen, auf den Boden zu schauen, um einen Landeplatz zu finden. Und wenn man dann in dieser Position ist, setzt man es einfach um." Auf der Indiantown Road konnte Bray seine Maschine sicher landen und das sogar, ohne seinen Begleiter oder die Mitmenschen in den Autos unter ihm zu gefährden: "Ich bin diese Straße schon hunderte Male entlanggefahren, und sie für einen Tag in einen Flughafen zu verwandeln, das hatte ich mir nicht vorgestellt", sagte der Jugendliche.