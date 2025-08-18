Spektakuläre Notlandung auf Golfplatz: Flugzeug drohte Absturz
In Australien kam es zu einem Zwischenfall, der gerade noch glimpflich ausging. Während eines Trainingsflugs mit Pilot und Fluglehrer an Bord, kam es dem Australian Transport Safety Bureau zufolge zu einem Leistungsverlust des Triebwerks.
Das Leichtflugzeug vom Typ Piper Cherokee drohte abzustürzen, weshalb sich der Pilot dazu entschied auf dem Mona Vale Golfplatz nahe Sydney notzulanden.
Riskantes Manöver rettet Leben
Auf dem belebten Golfplatz schaffte es der Pilot, das Flugzeug in einem unsanften Manöver auf den Boden zu bringen. Die Maschine schlug auf dem Boden auf und schlitterte einige Meter über den Rasen bevor sie zum Stillstand kam.
Die Notlandung glückte, niemand wurde dabei verletzt. Auch das Flugzeug schien nur wenig Schaden genommen zu haben. Auf den Videos, die Zeugen auf dem Golfplatz aufnahmen, ist zu sehen, wie gefährlich die Aktion für die Beteiligten war. Die genaue Unfallursache wird momentan noch geklärt.
