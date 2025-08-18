Spektakuläre Notlandung auf Golfplatz: Flugzeug drohte Absturz

In Australien kam es zu einem Zwischenfall, der gerade noch glimpflich ausging. Während eines Trainingsflugs mit Pilot und Fluglehrer an Bord, kam es dem Australian Transport Safety Bureau zufolge zu einem Leistungsverlust des Triebwerks.

Das Leichtflugzeug vom Typ Piper Cherokee drohte abzustürzen, weshalb sich der Pilot dazu entschied auf dem Mona Vale Golfplatz nahe Sydney notzulanden.