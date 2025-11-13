"Werkraum für Knaben“: Das Schild wirkt wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, in der Buben und Mädchen noch getrennt den Schul- bzw. den Werkunterricht besuchten. 1975 wurde die Koedukation, also der gemeinsame Unterricht der Geschlechter, als grundlegender Bestandteil der Gleichberechtigung gesetzlich verankert. Ausnahmen waren beispielsweise der Turn- oder Werkunterricht mit dem technischen Werken für Knaben und dem textilen Werken für Mädchen. Streng getrennt 1997 schrieb Michaela List-Ebner Schulgeschichte, als sie als erste Schülerin in Wiesmath in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) zusammen mit den Knaben der Schule den technischen Werkunterricht besuchen durfte. "Bis dahin war der technische Werkraum ausschließlich für Buben vorgesehen, Mädchen mussten den textilen Werkunterricht besuchen“, schildert List-Ebner.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ing. M. List-Ebner Direktor Andreas Mühlhofer und Michaela List-Ebner mit Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Wiesmath

Wunschberuf Tischlerin Da sie aber den Traum hatte, Tischlerin zu werden, bat sie die Schulleitung darum, ausnahmsweise in den technischen Werkunterricht wechseln zu dürfen. Der Wunsch wurde ihr erfüllt. "Ich war damals das einzige Mädchen der Schule im technischen Werken“, schildert sie. 28 Jahre später steht Michaela List-Ebner wieder im selben Raum – diesmal als Mutter einer Schülerin der Mittelschule Wiesmath. Sie glaubte zunächst ihren Augen nicht zu trauen, als sie fast drei Jahrzehnte später das Türschild "Werkraum Knaben“ immer noch an der Wand erspähte. "Jedes Mal, wenn ich in der Schule an dem Schild vorbeiging, musste ich schmunzeln“, erzählt sie. "Ich dachte mir: Eigentlich habe ich vor 28 Jahren den Grund geliefert, warum dieser Raum diesen Namen nicht mehr verdient hat.“ Das Türschild ließ sie nicht mehr los. Nach einem Gespräch mit dem Direktor der Mittelschule, Andreas Mühlhofer, schritt Michaela List-Ebner zu einem für sie "wichtigen symbolischen Akt“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ing. M. List-Ebner Akt mit Symbolkraft: Der Austausch der Türschilder

Gleichberechtigung Teil des Alltags Sie durfte das Türschild eigenhändig austauschen. Gekennzeichnet sind die Klassen nun als "Werkraum Technik“ und "Werkraum Design“ – geschlechterneutral, offen und modern, wie es heißt. Die Initiative der Mutter kam beim Schulleiter sehr gut an: "Sprache verändert Bewusstsein – und dieses neue Schild zeigt, dass Gleichberechtigung längst Teil unseres Alltags ist. Für uns ist wichtig, dass Kinder unabhängig von Geschlecht, Interesse und Talent ihren Platz finden. Der Werkraum Technik steht genau dafür“, meint der Direktor.