Bezirk Wiener Neustadt-Land

Werbung für den Kochberuf: Küchenchef zauberte mit Schülern

Spitzenkoch Alexander Grünling ließ sich an der Mittelschule Winzendorf-Muthmannsdorf über die Schulter schauen.
Stefan Jedlicka
25.03.2026, 15:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kinder mit einem Koch in einer Küche.

Es war ein besonderes kulinarisches Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Winzendorf-Muthmannsdorf: Küchenchef Alexander Grünling, Koch im Restaurant Weritas in Kirchberg am Wagram, war im Bezirk Wiener Neustadt-Land zu Gast und kochte gemeinsam mit den Jugendlichen ein hochwertiges Gourmet-Menü.

Einblicke in Top-Küche

Unter fachkundiger Anleitung erhielten die Schüler nicht nur Einblicke in die gehobene Küche, sondern auch wertvolles Basiswissen. Neben der Zubereitung der Speisen standen wichtige Hygieneregeln, der richtige Umgang mit Lebensmitteln sowie die sichere und professionelle Handhabung von Küchenutensilien im Mittelpunkt.

Warum NÖs Unternehmen in Kroatien investieren

Grünling vermittelte den Jugendlichen zahlreiche Tipps und Tricks, wie aus einfachen Zutaten ein mehrgängiges Menü auf gehobenem Niveau entstehen kann und machte so Werbung für den Koch/Kellner-Beruf, um den einen oder anderen zu motivieren, eine Lehre in diesem Bereich zu beginnen.

Alkoholfreie Weinfreuden

Begleitet wurde er von Winzer Thomas Bauer, der passende – auch alkoholfreie – Weinbegleitungen präsentierte und den Schülern sowie einigen geladenen Gästen einen Einblick in die Welt des Weins gab.

Serviert und verkostet wurde das selbst zubereitete 4-Gänge-Menü schließlich natürlich mit großem Vergnügen gemeinsam. 

Wiener Neustadt
kurier.at  | 

Kommentare