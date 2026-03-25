Werbung für den Kochberuf: Küchenchef zauberte mit Schülern
Es war ein besonderes kulinarisches Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Winzendorf-Muthmannsdorf: Küchenchef Alexander Grünling, Koch im Restaurant Weritas in Kirchberg am Wagram, war im Bezirk Wiener Neustadt-Land zu Gast und kochte gemeinsam mit den Jugendlichen ein hochwertiges Gourmet-Menü.
Einblicke in Top-Küche
Unter fachkundiger Anleitung erhielten die Schüler nicht nur Einblicke in die gehobene Küche, sondern auch wertvolles Basiswissen. Neben der Zubereitung der Speisen standen wichtige Hygieneregeln, der richtige Umgang mit Lebensmitteln sowie die sichere und professionelle Handhabung von Küchenutensilien im Mittelpunkt.
Grünling vermittelte den Jugendlichen zahlreiche Tipps und Tricks, wie aus einfachen Zutaten ein mehrgängiges Menü auf gehobenem Niveau entstehen kann und machte so Werbung für den Koch/Kellner-Beruf, um den einen oder anderen zu motivieren, eine Lehre in diesem Bereich zu beginnen.
Alkoholfreie Weinfreuden
Begleitet wurde er von Winzer Thomas Bauer, der passende – auch alkoholfreie – Weinbegleitungen präsentierte und den Schülern sowie einigen geladenen Gästen einen Einblick in die Welt des Weins gab.
Serviert und verkostet wurde das selbst zubereitete 4-Gänge-Menü schließlich natürlich mit großem Vergnügen gemeinsam.
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