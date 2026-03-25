Werbung für den Kochberuf: Küchenchef zauberte mit Schülern

Es war ein besonderes kulinarisches Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Winzendorf-Muthmannsdorf: Küchenchef Alexander Grünling, Koch im Restaurant Weritas in Kirchberg am Wagram, war im Bezirk Wiener Neustadt-Land zu Gast und kochte gemeinsam mit den Jugendlichen ein hochwertiges Gourmet-Menü.

Einblicke in Top-Küche

Unter fachkundiger Anleitung erhielten die Schüler nicht nur Einblicke in die gehobene Küche, sondern auch wertvolles Basiswissen. Neben der Zubereitung der Speisen standen wichtige Hygieneregeln, der richtige Umgang mit Lebensmitteln sowie die sichere und professionelle Handhabung von Küchenutensilien im Mittelpunkt.