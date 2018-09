Wenn Diplomaten in der Politik landen

Ein Sprung ins kalte Wasser ist der Wechsel für beide nicht, weil sie beide bereits Erfahrungen in der Innenpolitik gemacht haben. Sie halten die Diplomatie sogar für eine gute Voraussetzung. Launsky-Tieffenthal: „Was man in der Diplomatie lernt, kann man immer sehr gut gebrauchen.“ Martin Eichtinger ist überhaupt überzeugt, dass der Zugang ähnlich ist: „Der ständige Kontakt mit den Menschen, sich für ihre Anliegen zu interessieren, das gibt es in der Diplomatie genauso wie in der Landespolitik.“ Außerdem: „Als Diplomat lernt man, besonders gut verstehen, wie Österreich funktioniert. Wenn man im Ausland ganz Österreich vertritt, die österreichischen Strukturen, die österreichischen Abläufe kennt, dann tut man sich leichter, wenn man in eine innenpolitische Rolle wechselt.“

Und die Sprache? „Die Diplomatensprache ist insgesamt eine sehr verbindende und man bemüht sich auch um ein Maß an Höflichkeit, weil man immer mit anderen Ländern und anderen Souveränen zu tun hat. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, können auch diplomatische Verhandlungen beinhart sein“, sagt Eichtinger. Wobei er darauf verweist, dass er in der niederösterreichischen Landespolitik unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner grundsätzlich auf ein positives Miteinander aller Parteien treffe. Wäre er vor einigen Jahren aus London nach St. Pölten zurückgekehrt, hätte er wohl anders darüber gesprochen.

Bei Peter Launsky-Tieffenthal kommt da noch stärker der ehemalige Diplomat durch, wenn er auf die harten parteipolitischen Auseinandersetzungen mit seiner Regierung angesprochen wird. Das sei eben die parlamentarische Diskussion, so seine vorsichtige Wortwahl: „Das muss man wertschätzen, vor allem, wenn man in Ländern gearbeitet hat, wo das nicht so ist.“