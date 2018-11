Wenn Ave Maria auf Metallica trifft

„Viele sagen, wir sind immer in einer rosafarbenen Welt unterwegs“, erzählt Daniela Rankl. „Aber ich finde es schön, abseits von allem Negativen zu sehen, wie viel Schönes es auf der Welt gibt.“ Die 28-jährige St. Pöltenerin hat dazu ausreichend Gelegenheit: Gemeinsam mit Manuela Seidl aus Hofstetten spielt sie eine wichtige Rolle am sprichwörtlich „schönsten Tag“ im Leben verschiedener Menschen.

Seit 2012 touren die beiden als „Zweiklang“ (www.zwei-klang.at) durchs Land und umrahmen mit ihren Klängen Hochzeiten, Taufen und Feiern aller Art. Der Zufall hat die 26-jährige Klavier- und Orgelvirtuosin Manu und die Engelsstimme der ausdrucksstarken Sängerin Dani zusammengebracht. Auf der Hochzeit einer Freundin haben die beiden erstmals gemeinsam Musik gemacht. Mittlerweile halten sie bei mehr als 50 Auftritten pro Jahr. „Wir sind da so hineingerutscht und wir machen es sehr gern.“

Und das, obwohl die beiden Vollblutmusikerinnen freie Wochenenden als „Luxus“ bezeichnen. Neben den Auftritten sind Beruf, beide sind studierte Betriebswirtinnen, die Ausbildung am St. Pöltener Konservatorium für Kirchenmusik sowie Minimum zehn Stunden wöchentliche Proben unter einen Hut zu bringen.

Von April bis Oktober ist bei „Zweiklang“ Hochsaison, da wird viel geheiratet. „Wir haben sehr viele Anfragen und die Leute werden auch anspruchsvoller, was die musikalische Gestaltung betrifft“, erzählt Manuela, die seit ihrem siebten Lebensjahr Klavier spielt. Mit 13 kam die Orgel dazu. „Früher hat es öfter geheißen: Spielt’s einfach, macht’s einfach. Heute wird ein ganzes Programm erarbeitet, wir nehmen uns viel Zeit, neue Stücke einzustudieren“, sagt Daniela. Sie hat in der vierten Klasse Volksschule die Zither für sich entdeckt, gesungen hat sie „eigentlich immer“. Ihr Musikprofessor in der achten Klasse wies ihr dann den Weg aufs Konservatorium.