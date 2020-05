Weltrekord: Tausende griffen zum Malpinsel

Die Idee für den Weltrekordversuch stammt von Professor Günther Frank. "Das fiel mir beim Rasieren ein", erzählte der Langenzersdorfer, der erst kürzlich seinen 75. Geburtstag feierte. "Laufend hört man Schreckensnachrichten, laufend telefonieren wir und laufend müssen wir Geld verdienen, also dachte ich mir, dass wir auch laufend malen können." Der nach wie vor praktizierende Gestalter und Moderator wollte einfach "alle mobilisieren". "Das gab es noch nie, dass eine ganze Stadt ein Bild malt", sagte Frank und nahm das Mikro in die Hand. Denn der Erfinder war an diesem Tag auch Animateur.