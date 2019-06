Weltrekord als jonglierender Skifahrer bestätigt

Darauf hatte Lukas Pichler aus Kirchbach, Bezirk Zwettl, schon seit Wochen gewartet. Auf eine Benachrichtigung von Guinness Records. Jetzt ist es offiziell. Der 23-jährige Waldviertler darf sich ab sofort als Weltrekordhalter bezeichnen. Das Zertifikat hat er gleich per eMail zugestellt bekommen. Bereits am 16. März übertraf er auf der Skipiste in seinem Heimatort die bisherige Bestmarke im Jonglieren mit drei Bällen auf zwei Skiern um 69,29 Meter. Der bisherige Weltrekord lag bei einer Entfernung von 500 Metern. Er kann seine Freude kaum fassen, wie er in einem eMail bekannt gab.