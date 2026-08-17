Stadt Weitra trauert um Altbürgermeister und Ehrenbürger

Besonders in den Bereichen Infrastruktur, Kultur, Tourismus und Vereinswesen habe Himmer als Ortschef von 1994 bis 2010 wichtige Impulse gesetzt.

Trauerfall in Weitra: Am 16. August ist Altbürgermeister Werner Himmer im 85. Lebensjahr verstorben. Damit verliere die Stadt eine Persönlichkeit, die sie „als Lehrer, Bürgermeister und Ehrenbürger über Jahrzehnte hinweg nachhaltig geprägt hat“, erklärt der amtierende Bürgermeister Patrick Layr .

Der Pädagoge unterrichtete unter anderem Deutsch, Bildnerische Erziehung und Werkerziehung an der Hauptschule in Weitra und engagierte sich seit den 1990er-Jahren als Kommunalpolitiker für die ÖVP - zunächst als Stadtrat, später als Bürgermeister. Etliche Projekte prägten seine über 16 Jahre andauernde Amtszeit, darunter die Vorbereitung der Landesausstellung 1994 und der Neubau des Kindergartens Gansberg.

Mehrere Auszeichnungen

Zudem war Himmer als verantwortlicher Politiker am Bau beziehungsweise der Sanierung von mehreren Feuerwehren und Dorfgemeinschaftshäusern in der Gemeinde beteiligt. Weitere zentrale Vorhaben waren der Umbau der Volksschule Weitra, die Errichtung diverser Verkehrsanlagen und der Bau eines modernen Freizeitzentrums inklusive Freibad.

Himmer engagierte sich bei diversen Vereinen und war selbst über 35 Jahre lang Obmann des Musikvereins der Stadt. Darüber hinaus setzte er sich für viele kulturelle Aktivitäten, die Förderung des Tourismus und den Erhalt des Garnisonsstandortes in Weitra ein.