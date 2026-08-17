Reinhard Teufel bleibt FPÖ-Obmann im Bezirk Scheibbs

Reinhard Teufel ist erneut zum Bezirksparteiobmann der FPÖ Scheibbs gewählt worden. Bei der Bezirksparteikonferenz am Freitagabend erhielt der Klubobmann der FPÖ Niederösterreich 96,5 Prozent der Stimmen.

„Bezirk voranbringen“

„Ich nehme das heutige Wahlergebnis demütig zur Kenntnis und nehme den Auftrag gerne an, unsere freiheitliche Gemeinschaft im Bezirk Scheibbs weiter voranzubringen“, sagte Teufel nach seiner Wiederwahl. Österreich brauche ein starkes Gegengewicht zur „Einheitspartei“ und eine politische Kraft, die für die Interessen der Bevölkerung einstehe, so Teufel. „Der FPÖ gehört die Zukunft im Bezirk, im Land und in ganz Österreich“, betonte er.